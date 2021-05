Sempre più pesanti i bombardamenti su Gaza (Di domenica 16 maggio 2021) Questa notte "i bombardamenti più pesanti di Sempre" scrive al Jazeera. Colpita la casa del capo di Hamas a Gaza e mancata di poco la sede dell'Unrwa. Ieri era stato abbattuto il palazzo che ospitava l'emittente qatariota e l'Associated Press. 148 i morti nella Striscia, 10 in Israele Leggi su rainews (Di domenica 16 maggio 2021) Questa notte "ipiùdi" scrive al Jazeera. Colpita la casa del capo di Hamas ae mancata di poco la sede dell'Unrwa. Ieri era stato abbattuto il palazzo che ospitava l'emittente qatariota e l'Associated Press. 148 i morti nella Striscia, 10 in Israele

Advertising

welikeduel : 'Mi sono accorto che l'autismo è un tema che non interessa a nessuno. Perché se non ce l'hai non puoi renderti cont… - elenabonetti : Da Papa Francesco oggi un incoraggiamento grande a fare ancora e sempre di più perché la ripartenza passi dalle bam… - La7tv : #propagandalive Elio a Propaganda Live: 'Mi sono accorto che l'autismo è un tema che non interessa a nessuno. Il nu… - yoongibswan : mi è comparso in tl l'elenco dei crediti deelle canzone scritte da yoongi e senza neanche a farlo apposta quelle ch… - mitsouko1 : RT @magicaGrmente22: volutamente reso gli individui sospettosi, rancorosi, cattivi. Indebolito i giovani, spaventato i piccoli. Soli, senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Abitare Venezia Non è una metropoli, e però è abbastanza grande e aperta ai "foresti" da avere sempre vita. La voce che ha parlato di "sacrilegio" la senti, più spesso in veneziano che in italiano, quando stai in ...

E dopo il Paradiso cosa c'è? O forse quell'errore nascondeva qualcosa di più? La cosa mi è tornata in mente leggendo un prezioso ... Bene, quello che ha sempre interessato Franco, il Franco traduttore in proprio dall'inglese, ...

AMD e Globalfoundries sempre più distanti, un nuovo accordo cancella un'esclusiva Hardware Upgrade Non è una metropoli, e però è abbastanza grande e aperta ai "foresti" da averevita. La voce che ha parlato di "sacrilegio" la senti,spesso in veneziano che in italiano, quando stai in ...O forse quell'errore nascondeva qualcosa di? La cosa mi è tornata in mente leggendo un prezioso ... Bene, quello che hainteressato Franco, il Franco traduttore in proprio dall'inglese, ...