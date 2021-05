Semplici: “Passi da gigante. Lo abbiamo confermato anche contro una grande squadra” (Di domenica 16 maggio 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, a Sky Sport ha parlato dopo il pareggio con il Milan a San Siro. Queste le sue parole: “abbiamo fatto un po’ di festa per la matematica salvezza, abbiamo finito diverse birre. I ragazzi hanno fatto Passi da gigante, ci siamo messi in discussione e lo abbiamo dimostrato stasera contro una grande squadra contro il Milan. Percorso eccezionale, devo ringraziare questi calciatori. I ragazzi hanno capito che dovevano cambiare marcia perché questo Cagliari non poteva avere quella classifica. abbiamo capito che attraverso alla mentalità e allo spirito comune potevamo uscirne, abbiamo fatto una rincorsa eccezionale partendo dalla partita con il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo, a Sky Sport ha parlato dopo il pareggio con il Milan a San Siro. Queste le sue parole: “fatto un po’ di festa per la matematica salvezza,finito diverse birre. I ragazzi hanno fattoda, ci siamo messi in discussione e lodimostrato staseraunail Milan. Percorso eccezionale, devo ringraziare questi calciatori. I ragazzi hanno capito che dovevano cambiare marcia perché questo Cagliari non poteva avere quella classifica.capito che attraverso alla mentalità e allo spirito comune potevamo uscirne,fatto una rincorsa eccezionale partendo dalla partita con il ...

