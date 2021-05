"Sei più vecchia di tua madre". Pubblica questa foto, orrore contro Aurora Ramazzotti. La reazione spiazzante | Guarda (Di domenica 16 maggio 2021) Aurora Ramazzotti ha Pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme con Michelle Hunziker. Ma gli haters l'hanno subito attaccata ricoprendola di insulti: "Sei più vecchia di tua madre". Lo scatto della figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti ha infatti messo uno scatto in cui lei e la mamma, elegantissime, sono abbracciate e sorridenti su un red carpet. Nella didascalia, Aurora commenta ironica: "Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)". Molti fan si sono scatenati con tuta una serie di complimenti per le due bellissime donne. Ma c'è stato anche chi ha subito criticato la figlia di Michelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)hato sul suo profilo Instagram unainsieme con Michelle Hunziker. Ma gli haters l'hanno subito attaccata ricoprendola di insulti: "Sei piùdi tua". Lo scatto della figlia della conduttrice svizzera e di Erosha infatti messo uno scatto in cui lei e la mamma, elegantissime, sono abbracciate e sorridenti su un red carpet. Nella didascalia,commenta ironica: "Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la)". Molti fan si sono scatenati con tuta una serie di complimenti per le due bellissime donne. Ma c'è stato anche chi ha subito criticato la figlia di Michelle ...

Advertising

ZZiliani : #Cuadrado: il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore che ha davanti (… - rulajebreal : Sei il Direttore di Rete, non una persona qualsiasi. In quanto tale hai una responsabilità morale ed ancor più prof… - repubblica : Nba, Kobe Bryant entra nella Hall of Fame. La moglie Vanessa in lacrime: 'Ora sei uno dei più grandi di sempre' - ElenaCaracozza : @VittorioSgarbi @Adnkronos @stampasgarbi @IlPrimatoN Ma stai zitto drogato ! Ormai sei la contraddizione fattta uomo, ma chi ti crede più? - itssbbellamy : @lexakomtrikru_o @emuoripenavolta @____wanheda____ VABBÈ ASCOLTA TI SEI PRESA LA PIÙ FIGA DEL GRUPPO MICA È COLPA NOSTRA -

Ultime Notizie dalla rete : Sei più Piano per lo spazio da 2,3 miliardi. Più intese con Francia e Germania ... stimato potenzialmente in un aumento del 20% degli addetti, circa 1.600 persone in più per un'... Quanto rende investire nello spazio Le risorse aggiuntive sono spalmate nei sei anni del piano europeo. ...

Fabiola Gianotti: "La scienza è unificante. Abbiamo una vocazione cooperativa" ... si aggiunge il sentimento di chi dedica, in questo momento della sua vita, più tempo alla ... Una vita (professionale) al Cern Con lei " nata a Roma il 9 ottobre del 1960, trasferitasi all'età di sei ...

AMD e Globalfoundries sempre più distanti, un nuovo accordo cancella un'esclusiva Hardware Upgrade ... stimato potenzialmente in un aumento del 20% degli addetti, circa 1.600 persone inper un'... Quanto rende investire nello spazio Le risorse aggiuntive sono spalmate neianni del piano europeo. ...... si aggiunge il sentimento di chi dedica, in questo momento della sua vita,tempo alla ... Una vita (professionale) al Cern Con lei " nata a Roma il 9 ottobre del 1960, trasferitasi all'età di...