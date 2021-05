Se sarò Cancelliera | mio marito si occuperà dei figli

(Di domenica 16 maggio 2021) Se diventerà la nuovatedesca, la candidata dei Verdi Annalena Baerbock delegherà completamente alla cura delle duee. “La responsabilità dasignifica essere disponibile giorno e notte. Potrò farlo perché miopuò prendere un permesso parentale completo”, ha detto Baerbock, 40 anni, al domenicale “Bild am Sonntag”. La leader dei Verdi e ilDaniel Holefleisch hanno duee di cinque e nove anni. Holefleisch, manager alle Poste, ha già da tempo assunto molti compiti domestici a causa della carriera politica della moglie. “Miosi è già assunto tutta la responsabilità della casa. Negli ultimi anni ha ridotto le ore di lavoro perché io esco la mattina e torno la notte”, ha spiegato ...

L'HuffPost

Se diventerà la nuovatedesca, la candidata dei Verdi Annalena Baerbock delegherà completamente al marito la cura delle due figlie. 'La responsabilità dasignifica essere disponibile giorno e notte. Potrò farlo perché mio marito può prendere un permesso parentale completo', ha detto Baerbock, 40 anni, al domenicale 'Bild am Sonntag'.