Se Boris Johnson mescola destra e sinistra Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di domenica 16 maggio 2021) Per tutti quelli che hanno messo su il vinile “né diné di” considerandole categorie di archeologia politica, arriva un rimbombo hard rock dalla swinging London che fu e che torna alla ribalta non per i negozi di Carnaby Street bensì per la voglia di confronto ideale. Succede che, l’ex ragazzo perennemente scapigliato che viene da una famiglia benestante ultra borghese, si è laureato ad Oxford ma continua ad avere l’allure vincente di figlio del popolo, dopo aver sbaragliato per l’ennesima volta il Labour nelle elezioni amministrative del 6 maggio scorso, va in Parlamento e tira fuori due progetti di legge per difendere il free speech, cioè la libertà di pensiero nelle Università e sui social e, scusate il bisticcio, cancellare la cancel culture, ossia quella simpatica mania per cui è ...