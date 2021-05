Scuola | il videomessaggio di Piero Angela ai maturandi | “Venite da un anno difficile | ma dovete guardare al futuro con ottimismo”

(Di domenica 16 maggio 2021) A un mese esatto dall’inizio degli esami di Stato,si rivolge alle studentesse e agli studenti che quest’dovraffrontare la prova dopo una causa della pandemia. Lo fa con un messaggio speciale, attraverso i canali social del ministero dell’Istruzione. Alle studentesse e agli studenti che dal 16 giugno sosterril colloquio, il noto divulgatore scientifico ha mandato il proprio augurio, ricordando la sua maturità e lo spirito con cui le ragazze e i ragazzi nel dopoguerra haffrontato il primo esame della loro vita. “Si usciva da un disastro, che era quello della guerra. C’era voglia di fare, di costruire un. Noi eravamo ragazzi giovani, che finalmente uscivano in un Paese libero, in ...

