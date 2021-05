Scontri Israele-Palestina | pesante bombardamento a Gaza | 26 morti | 8 sono bambini

Advertising

ilpost : Perché gli scontri fra Israele e Palestina sono ripresi proprio adesso - Open_gol : Dopo gli ultimi attacchi sono almeno 139 le persone morte a Gaza Fra questi circa 40 sono bambini - Internazionale : C’è stato un tempo in cui questo aumento degli scontri a Gerusalemme e a Gaza avrebbe causato una mobilitazione int… - luca___romeo : RT @abollis: Perché gli scontri fra #Israele e #Palestina sono ripresi proprio adesso - boninisyzidanes : Perché gli scontri fra Israele e Palestina sono ripresi proprio adesso - Il Post -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Israele

"Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa in questi giorni, violentiarmati tra la Striscia di Gaza ehanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione". Così papa Francesco al Regina coeli domenicale."Numerose ...Si tratta dell'attacco che ha causato più vittime da quando sono scoppiati glitrae Hamas, quasi una settimana fa. Tra le vittime si contano anche 10 donne e 8 bambini, mentre altre ...“Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa in questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di dege ...(Adnkronos) - Continua lo scontro fra Israele e i palestinesi. Nella notte Hamas ha lanciato e sta lanciando una pesante offensiva con razzi da Gaza ...