Open_gol : Dopo gli ultimi attacchi sono almeno 139 le persone morte a Gaza Fra questi circa 40 sono bambini - Internazionale : C’è stato un tempo in cui questo aumento degli scontri a Gerusalemme e a Gaza avrebbe causato una mobilitazione int… - fattoquotidiano : Continuano, violente, le proteste dei manifestanti palestinesi a Gerusalemme che da giorni si oppongono agli esprop… - Billa42_ : Scontri a Gaza: 10 palestinesi uccisi dai sodati israeliani - Activnews24 : FLASH | 2.900 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di #Gaza verso #Israele dall'inizio degli scontri tra israeliani e palestinesi. -

Anche la sesta notte diha portato a lanci di razzi da parte di Hamas su Israele, con la risposta immediata dell'aviazione di Tel Aviv che ha centrato obiettivi aCity . Nel giorno della riunione del Consiglio ...Finora ci sono stati 374 arresti per glie i disordini, fomentati da militanti di estrema ... è rimasta uccisa in un bombardamento israeliano nella zona di Sheikh Zayed, nel nord di, che ...Lo scontro tra Israele e Hamas va avanti. Crescono le vittime tra i civili per l'offensiva israeliana, ma la comunità internazionale non reagiste. La Cina incolpa gli Stati Uniti dell'inazione.Sono "i raid aerei più intensi degli ultimi sette giorni", così al Jazeera ha descritto gli attacchi israeliani di questa notte sulla striscia di Gaza . I jet israeliani - scrive sul sito dell'emitten ...