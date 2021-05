Sassuolo, Carnevali: “Spero che De Zerbi rimanga. Locatelli mi auguro resti in Serie A” (Di domenica 16 maggio 2021) “La speranza che De Zerbi rimanga con noi c’è sempre, non è stata presa alcuna decisione. Tiferò per lui ovunque andrà, c’è un legame forte e noi gli auguriamo un grande futuro da allenatore. E’ ancora prematuro parlare del suo futuro, ci siamo detti di terminare il campionato prima, poi ognuno farà la sua scelta”. Così Giovanni Carnevali nel pre partita di Parma-Sassuolo in merito al futuro sulla panchina del club neroverde: “Italiano, Giampaolo e Montella sono tutti ottimi allenatori, potrei prenderli tutti e tre. E’ prematuro, possono garantire che per il momento non abbiamo contattato nessun allenatore”. Su Locatelli, altro pezzo pregiatissimo: “Nella passata stagione ci sono state richieste per Locatelli, ma non ci avevano soddisfatto sotto l’aspetto economico. Ci può anche stare ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) “La speranza che Decon noi c’è sempre, non è stata presa alcuna decisione. Tiferò per lui ovunque andrà, c’è un legame forte e noi gli auguriamo un grande futuro da allenatore. E’ ancora prematuro parlare del suo futuro, ci siamo detti di terminare il campionato prima, poi ognuno farà la sua scelta”. Così Giovanninel pre partita di Parma-in merito al futuro sulla panchina del club neroverde: “Italiano, Giampaolo e Montella sono tutti ottimi allenatori, potrei prenderli tutti e tre. E’ prematuro, possono garantire che per il momento non abbiamo contattato nessun allenatore”. Su, altro pezzo pregiatissimo: “Nella passata stagione ci sono state richieste per, ma non ci avevano soddisfatto sotto l’aspetto economico. Ci può anche stare ...

