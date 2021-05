‘Sanzionato’ dopo il gol con la Juve | la nuova esultanza di Lukaku

Leggi su newsmondo

(Di domenica 16 maggio 2021)-Inter, l’di: l’attaccante sanzionato da Hakimi. Il riferimento è alla festa in hotel interrotta dai carabinieri. È diventata virale ladi Romelu, sanzionatoil gol segnato allantus in occasione dell’ultima sfida di campionato. Che per la cronaca ha visto i bianconeri vincere per 3 a 2 e conquistare 3 punti fondamentali per rimanere aggrappati al sogno Champions League.-Inter, ladi: l’attaccante sanzionato da Hakimi In una partita affascinante dal punto di vista sportivo, con lacostretta a vincere per continuare e sperare in un posto Champions e l’Inter chiamata a vincere ...