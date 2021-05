Sandra Milo celebrata a Domenica In dopo il David alla carriera: la confessione dell’attrice a Mara Venier (Di domenica 16 maggio 2021) Sandra Milo ha ricevuto martedì sera il David alla carriera 2021, nel corso della serata dedicata alle premiazioni dei David di Donatello. L’attrice ha ritirato il prestigioso premio ricevendo una standing ovation dal pubblico in sala. Forti emozioni che la Milo rivive oggi a Domenica In, ripercorrendo quegli istanti e confessando a Mara Venier: “Non mi aspettavo questo riconoscimento“. Sandra Milo e il David alla carriera Sandra Milo è stata una delle indiscusse protagoniste della serata dedicata alla 66° edizione dei Premi David di Donatello. Andato in onda su Rai1 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021)ha ricevuto martedì sera il2021, nel corso della serata dedicata alle premiazioni deidi Donatello. L’attrice ha ritirato il prestigioso premio ricevendo una standing ovation dal pubblico in sala. Forti emozioni che larivive oggi aIn, ripercorrendo quegli istanti e confessando a: “Non mi aspettavo questo riconoscimento“.e ilè stata una delle indiscusse protagoniste della serata dedicata66° edizione dei Premidi Donatello. Andato in onda su Rai1 ...

