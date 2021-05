San Leucio | altro caso di contagio all’istituto comprensivo | scuola chiusa fino al 26 maggio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovodiscolastico e pronta chiusura dell’istituto da parte del primo cittadino di Sandel Sannio, Nascenzio Iannace. Di seguito il messaggio del sindaco sulla propria pagina social: “Porto a conoscenza della Cittadinanza tutta che, a motivo di undi positività riscontrato in un alunno del nostro Istituto, ho provveduto a predisporre un’ulteriore sospensione dell’attività didattica in presenza, per ogni ordine e gradoal giorno 262021. La ripresa delle lezioni potrà avvenire, salvo diverse indicazioni, il giorno 27. È stata decisa tale data perché corrispondente alla durata della quarantena volontaria, come indicato dalla competente ...