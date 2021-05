Salvini | «Il coprifuoco fa danni Draghi pensi ai milioni di italiani che rischiano il posto di lavoro» – L’intervista

(Di domenica 16 maggio 2021) Il leader della Lega Matteopromette battaglia sulle riaperture e sul. Domani, 17 maggio, è previsto il vertice durante il quale, oltre a parlare dei nuovi criteri di assegnazione dei colori alle Regioni e del via libera alle cerimonie (il comparto del wedding è sul piede di guerra), l’esecutivo deciderà sullo spostamento in avanti delcome misura di contenimento del Coronavirus. «Glisi aspettano di più e meritano di più, i dati scientifici permettono di più – dicea Open – Ile le restrizionidi ridurre gli orari di uscita e quindidi essere più un danno che un vantaggio».: «Restituire agliil diritto al ...

Advertising

LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: «ORA BASTA. SI RIAPRANO RISTORANTI, BAR E PALESTRE AL CHIUSO» - RenzoCianchetti : RT @LegaSalvini: COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - PCinghiale : RT @antondepierro: Un capolavoro assoluto che mette a nudo tutta l'inadeguatezza di #Salvini e fa comprendere cos'ha fatto per prevenire la… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini coprifuoco

AGI - Agenzia Italia

'Il momento è difficilissimo, ne veniamo da 190 giorni di, limitazioni negli spostamenti ...da un Conte bis immobile - ha commentato nella giornata di ieri la sezione Lega 'Premier' ......chiedono riaperture immediate come ribadisce ormai ogni giorno il leader leghista Matteo. ...e riaperture: gli approfondimentinon oltre le 23, matrimoni e riapertura ...La convocazione per decidere cosa inserire nel nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio. La richiesta di ministri del centrodestra e governatori per anticipare le ripartenze ...Vigilia infuocata in vista della cabina di regia che dovrà prendere nuove decisioni sulla gestione del Covid dopo aver fatto un punto della ...