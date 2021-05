Salvatore Esposito | per l’attore di Gomorra arriva l’addio? “Mai lo avrei pensato ”

(Di domenica 16 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamentesul suo personaggio Genny, lasciando tutti senza parole.dida l’annuncio sul suo profilo social di InstagramLa serie televisiva in onda su Sky, ovvero, è davvero molto amata e seguita da anni, e lui è uno dei suoi protagonisti principali. Stiamo parlando di, che grazie al personaggio di Genny ha rubato il cuore di molti telespettatori, ma nelle ultime ore èta una dichiarazione che nessuno si aspettava. Genny abbandona? La serie televisiva in onda al momento su Sky,La serie, è molto amata e seguita, ma nelle ultime ore è ...

Advertising

CalzelunghePipi : RT @Corriere: «Gomorra» chiude, Salvatore Esposito commosso: «Addio Genny» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: «Gomorra» chiude, Salvatore Esposito commosso: «Addio Genny» - Corriere : «Gomorra» chiude, Salvatore Esposito commosso: «Addio Genny» - a42nno : RT @Corriere: «Gomorra» chiude, Salvatore Esposito commosso: «Addio Genny» - Corriere : «Gomorra» chiude, Salvatore Esposito commosso: «Addio Genny» -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Esposito

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente l'attoresul suo personaggio Genny, lasciando tutti senza parole. La serie televisiva in onda su Sky, ovvero Gomorra , è davvero molto amata e seguita da anni, e lui è uno dei suoi ...L'attore napoletanodice addio a Genny Savastano, il personaggio di "Gomorra" che lo ha reso famoso. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram,, visibilmente commosso, dà appuntamento ...Luigi Vinaccia si impone lungo i tornanti del Nastro Verde per l’edizione 2021 dello slalom Sorrento-Sant’Agata ...THE END. Il post Instagram di Salvatore Esposito. Ed ecco il video che Salvatore Esposito ha pubblicato su Instagram, visibilmente emozionato:. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...