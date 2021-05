Salerno, lavori di potatura degli alberi storici a Mariconda (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Fortemente sollecitato dal comitato di quartiere e dalle associazioni Quadrifoglio, il circolo Anspi, nel rione di Mariconda, ha preso il via da alcuni giorni l’intervento di potatura degli alberi storici. Zona per zona, gli operai della Salerno Pulita hanno tagliato e rimosso le grosse fronde così come richiesto dai residenti del quartiere, preoccupati anche sul fronte della sicurezza sulla tenuta di alcuni alberi pericolanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fortemente sollecitato dal comitato di quartiere e dalle associazioni Quadrifoglio, il circolo Anspi, nel rione di, ha preso il via da alcuni giorni l’intervento di. Zona per zona, gli operai dellaPulita hanno tagliato e rimosso le grosse fronde così come richiesto dai residenti del quartiere, preoccupati anche sul fronte della sicurezza sulla tenuta di alcunipericolanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

