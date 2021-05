Run The World, la recensione: Sex and the City ad Harlem (Di domenica 16 maggio 2021) La reecensione di Run The World, la nuova comedy nera al femminile dal 16 maggio su StarzPlay con un nuovo episodio ogni domenica. "Who Run The World? Girls" cantava Beyoncé e ora il brano ci viene in mente scrivendo la recensione di Run The World, la nuova serie dal 16 maggio su StarzPlay con un nuovo episodio ogni domenica. Una comedy in otto puntate che racconta la storia di un gruppo di donne afroamericane - migliori amiche, intelligenti, ironiche ed energiche - che vivono e lavorano ad Harlem, impegnandosi quotidianamente per affermare il proprio posto nel mondo. MIGLIORI AMICHE Il cuore del racconto è l'amicizia fra le quattro protagoniste, proprio come nella serie cult di Darren Star, che le aiuta non solo come … Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021) La reecensione di Run The, la nuova comedy nera al femminile dal 16 maggio su StarzPlay con un nuovo episodio ogni domenica. "Who Run The? Girls" cantava Beyoncé e ora il brano ci viene in mente scrivendo ladi Run The, la nuova serie dal 16 maggio su StarzPlay con un nuovo episodio ogni domenica. Una comedy in otto puntate che racconta la storia di un gruppo di donne afroamericane - migliori amiche, intelligenti, ironiche ed energiche - che vivono e lavorano ad, impegnandosi quotidianamente per affermare il proprio posto nel mondo. MIGLIORI AMICHE Il cuore del racconto è l'amicizia fra le quattro protagoniste, proprio come nella serie cult di Darren Star, che le aiuta non solo come …

