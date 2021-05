Rula Jebreal | limiti e baluardi della battaglia contro il sessismo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il gesto didi declinare l’invitotrasmissione Propaganda Live di venerdì scorso ha aperto un caso che sta facendo vacillare anche l’integrità di un programma cardinelotta alle disuguaglianze come quello di Diego Bianchi, in arte Zoro. Cosa è successo? Per chi non avesse seguito la vicenda, la questione si può riassumere così:, giornalista impegnata da sempre nella lottail, sta portando avanti in prima persona unaper sensibilizzare l’opinione pubblica sul problemascarsa rappresentanza femminile nella politica e nei programmi televisivi in qualità di “esperti”. Lo strumento che la giornalista palestinese ha scelto per perorare la causa è non presenziare ad eventi ...

welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - fanpage : '@RulaJebreal ha finalmente messo sul tavolo una questione alla quale ci siamo ormai assuefatti: l’asimmetria nella… - HuffPostItalia : Rula Jebreal: 'La competenza non basta. Salvo pensare che gli uomini siano statisticamente più competenti' - paceinguerra : RT @lercionotizie: #ultimora “Sarei l’unica donna della serata”. Rula Jebreal rifiuta invito a cena del fidanzato - inogniviaggio : RT @welikeduel: Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive -

Questa volta non ci sentiamo di condividere totalmente la presa di posizione di, che venerd ha declinato l invito a partecipare alla puntata di Propaganda Live per parlare del conflitto israelo - palestinese, motivandolo con la scelta professionale di non partecipare ...Da 'www.ilgiornale.it'1 La reazione al 'no' didi partecipare alla puntata di Proganda Live di venerdì sera perché unica donna - non si è fatta attendere. Il conduttore del programma di La7, Diego ...Dov'è nata Rula Jebreal, la giornalista, dove vive oggi e qual è il suo legame con l'Italia. In pochi sanno poi dove e in cosa si è laureata ...In effetti, è molto probabile che Rula non abbia mai visto Propaganda Live. Io però qualche volta l’ho visto. E devo dire che sì, Propaganda Live dà l’idea di un posto in ...