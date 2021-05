Romina Power | il ricordo commuove i fan | “Mi manchi sempre di più” FOTO

(Di domenica 16 maggio 2021)Instagram con uno scatto diventato virale in pochi minuti. L’artista ha ricordato con nostalgia uno dei suoi affetti più grandi Nonostante non sia un habitué della televisione,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Romina Power non riesce a dimenticare: “Mi manchi di più ogni giorno” - #Romina #Power #riesce #dimenticare: - infoitcultura : Romina Power, sapete perché si chiama così? Il retroscena sul suo nome - infoitcultura : Romina Power e la lite violenta con Loredana Lecciso: tutta la verità dopo anni - TataChips86 : @0102Carlotta Siiii soprattutto vere Romina Power ?? - radiokemonia : Stai ascoltando: Al Bano & Romina Power-Felicità La musica anni 80 solo su -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Al Bano si apre in un'intervista clamorosa. Bacchetta Fedez per il suo passato e auspica un avvicinamento tra le donne più importanti della sua vita e madri dei suoi figli:e Loredana Lecciso. A sorpresa, parla anche di Putin Il celebre cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha espresso il suo parere su molteplici ...Il cantante di Cellino San Marco, Al Bano ha rivelato in un'intervista cosa pensa di Fedez. E die Loredana Lecciso, invece... Fra pochi giorni, il cantante di Cellino San Marco, Al Bano, compirà 78 anni . Il 20 maggio, infatti, è il suo compleanno e il regalo più bello che spera di ...Romina Power è tornato su un argomento delicato del passato. Ma di che cosa si tratta? Le sue parole nei dettagli e nello specifico.Romina Power: il perché del suo nome. La Power è la figlia di due attori del cinema americano: Tyron Power e Linda Christian. La vita privata di Romina Power. Nell’anno 1970, Romina Power si è sposata ...