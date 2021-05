Roma | Zaniolo sfotte la Lazio | “ciao belli | due pere” FOTO

Advertising

sportli26181512 : Roma, lo sfottò di Zaniolo dopo il derby con la Lazio: 'Ciao 'belli', due pere!' FOTO: La Roma vince il derby 2-0 g… - Damianodanny1 : BELLI 2 PERE! SFOTTÒ ZANIOLO A LAZIO DOPO VITTORIA ROMA PRECEDENTI PROVOCAZIONI TALENTINO GIALLOROSSO: INNO BIA… - RomainSauren : RT @AliprandiJacopo: ?? #Zaniolo da casa ha festeggiato così la vittoria del derby Inno della Roma e ??????? #ASRoma #RomaLazio - Ftbnews24 : ?????? #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma #RomaLazio #RomaCares #Derby #SerieA #Fonseca #Roma ?? - Mediagol : #Video #Roma-#Lazio 2-0, Zaniolo e lo sfottò su Instagram: Nicolò prende in giro i laziali così -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

1 Lavince il derby 2 - 0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Pedro , rimanendo al settimo posto in ... Nicolòera allo stadio e ha voluto mandare un messaggio di sfottò alla Lazio. Sui social ...Il centrocampista dellaNicolòancora ai box dopo il lungo infortunio, esulta via social per la vittoria nel derby Il centrocampista dellaNicolòesulta via social per la vittoria giallorossa nel ...Il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo sui social prende in giro la Lazio dopo la sconfitta nel derby. Le sue mani dicono: \''2-0, a casa\'' ...AS ROMA CALCIOMERCATO - La nuova Roma di Mourinho prende forma, racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D'Ubaldo). Lo Special One da Londra sta già lavorando sulla programmazione dell ...