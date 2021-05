Roma. Tenta rapina: denunciato 22enne (Di domenica 16 maggio 2021) CRONACA DI Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno rintracciato e denunciato in stato di liberta’ un cittadino del Gambia di 22 anni, gia’ con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, che poco prima aveva Tentato una rapina. L’uomo, pochi minuti prima delle 22, ha preso di mira un 32enne che si trovava con il suo cane sul marciapiede di via dei Volsci. Dopo essersi avvicinato alle spalle della vittima, il rapinatore gli ha puntato un oggetto appuntito alla schiena e, dopo avergli intimato di non voltarsi ha cercato di portargli via il portafoglio. Riuscito a svicolarsi e ad allontanarsi, il cittadino ha fermato una pattuglia dei Carabinieri in transito fornendo una descrizione del rapinatore che nel frattempo si era dato alla fuga. Dopo una ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021) CRONACA DI– I Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo hanno rintracciato ein stato di liberta’ un cittadino del Gambia di 22 anni, gia’ con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, che poco prima avevato una. L’uomo, pochi minuti prima delle 22, ha preso di mira un 32enne che si trovava con il suo cane sul marciapiede di via dei Volsci. Dopo essersi avvicinato alle spalle della vittima, iltore gli ha puntato un oggetto appuntito alla schiena e, dopo avergli intimato di non voltarsi ha cercato di portargli via il portafoglio. Riuscito a svicolarsi e ad allontanarsi, il cittadino ha fermato una pattuglia dei Carabinieri in transito fornendo una descrizione deltore che nel frattempo si era dato alla fuga. Dopo una ...

Advertising

infoitsport : Roma, Mourinho tenta Buffon: cerca un portiere affidabile per il suo approdo in giallorosso - forzaroma : 81' - Roma vicinissima al terzo gol: Villar tenta di sorprendere Reina, ma la sua conclusione viene deviata in ango… - PagineRomaniste : 35' - Luis Alberto lancia Milinkovic che davanti a Fuzato tenta un pallonetto terminato altissimo. Roma 0-0 Lazio… - infoitsport : Roma, Mourinho tenta Buffon: cerca un portiere affidabile - gjoegl : Mou tenta Buffon alla Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tenta Video/ Roma Lazio (2 - 0) gol e highlights. Fonseca lascia col sorriso! ...imbucata centrale di Luis Alberto che trova Milinkovic - Savic che a tu per tu con Fuzato tenta un ... Grande parata di Fuzato su una grande girata di tacco di Immobile, quindi la Roma al 33 trova il ...

La Roma fa suo il derby: 2 - 0 alla Lazio che dice addio ai sogni Champions Al 35' Milinkovi - Savi a tu per tu con Fuzato tenta il pallonetto, mira imprecisa. Al 38' problemi muscolari per Ibañez, lo sostituisce Kumbulla. Passa la Roma al 42' con Deko che serve Mkhitaryan ...

Roma. Tenta rapina: denunciato 22enne - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, armato di un coccio di bottiglia tenta la rapina: arrestato È accaduto ieri sera poco prima delle 22 in zona Esquilino, nella Capitale. Una pattuglia dei carabinieri è stata avvicinata da un colombiano di 46enne che chiedeva aiuto ...

Roma, forbici puntate alla schiena per rapinarlo mentre passeggia con il cane È avvenuto ieri sera nel quartiere San Lorenzo prima del coprifuoco: la vittima è riuscita a divincolarsi e fuggire. A Tor Tre Teste una passante sventa lo scippo di una borsa e fa arrestare la ladra ...

...imbucata centrale di Luis Alberto che trova Milinkovic - Savic che a tu per tu con Fuzatoun ... Grande parata di Fuzato su una grande girata di tacco di Immobile, quindi laal 33 trova il ...Al 35' Milinkovi - Savi a tu per tu con Fuzatoil pallonetto, mira imprecisa. Al 38' problemi muscolari per Ibañez, lo sostituisce Kumbulla. Passa laal 42' con Deko che serve Mkhitaryan ...È accaduto ieri sera poco prima delle 22 in zona Esquilino, nella Capitale. Una pattuglia dei carabinieri è stata avvicinata da un colombiano di 46enne che chiedeva aiuto ...È avvenuto ieri sera nel quartiere San Lorenzo prima del coprifuoco: la vittima è riuscita a divincolarsi e fuggire. A Tor Tre Teste una passante sventa lo scippo di una borsa e fa arrestare la ladra ...