Roma, si taglia i capelli e li tinge per non farsi riconoscere dopo la rapina: arrestato 24enne con 5 alias (VIDEO) (Di domenica 16 maggio 2021) Lo ha bloccato con la mano destra poi gli ha strappato la collana d'oro che indossava, colpendolo violentemente al torace con la mano sinistra. E' successo mercoledì scorso a un 19enne che si trovava a percorrere via Tiburtina insieme a un suo amico. La vittima, in sede di denuncia formalizzata presso il commissariato di San Lorenzo diretto da Giuseppe Rubino, ha fornito un'accurata descrizione del responsabile: "barba incolta, capelli rossi, corporatura magra", poi ha proseguito con i poliziotti: "l'ho inseguito fino a piazza Porta San Lorenzo, dove ne ho perso le tracce". Le indagini Sequestrate immediatamente le immagini delle telecamere di VIDEOsorveglianza presenti su via Tiburtina e piazza di Porta San Lorenzo, i poliziotti hanno potuto constatare che le immagini riportavano esattamente l'uomo descritto dalla vittima come il responsabile della

