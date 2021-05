Roma, shopping compulsivo gratis rimuovendo le placche antitaccheggio: denunciate due ragazzine (Di domenica 16 maggio 2021) Ieri pomeriggio due ragazzine minorenni di 15 e 16 anni, della provincia di Isernia, si sono date allo shopping compulsivo in un grande magazzino di via del Corso ma pensando di andare via senza pagare. Leggi anche: Roma, accarezza un ragazzo in strada poi lo rapina e lo minaccia con una spranga: arrestato trans Armate di due paia di forbici, le due, senza farsene accorgere, rimuovevano le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento che avevano scelto, dopo averli anche provati e li mettevano nei loro zainetti. Entrambe studentesse, senza precedenti, appena oltrepassate le casse, sono state bloccate da un addetto alla sicurezza, che aveva notato le due ladre provette e ha chiamato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro. La refurtiva è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Ieri pomeriggio dueminorenni di 15 e 16 anni, della provincia di Isernia, si sono date alloin un grande magazzino di via del Corso ma pensando di andare via senza pagare. Leggi anche:, accarezza un ragazzo in strada poi lo rapina e lo minaccia con una spranga: arrestato trans Armate di due paia di forbici, le due, senza farsene accorgere, rimuovevano ledai capi di abbigliamento che avevano scelto, dopo averli anche provati e li mettevano nei loro zainetti. Entrambe studentesse, senza precedenti, appena oltrepassate le casse, sono state bloccate da un addetto alla sicurezza, che aveva notato le due ladre provette e ha chiamato i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro. La refurtiva è stata ...

