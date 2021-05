Roma, rissa tra ragazzi e ragazze nella movida di Trastevere: uno rimasto ferito (Di domenica 16 maggio 2021) rissa tra giovani ieri in zona Trastevere, zona di movida al centro di Roma. È accaduto intorno alle 19 alla Scalea del Tamburino, in zona Trastevere a Roma. Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe ... Leggi su leggo (Di domenica 16 maggio 2021)tra giovani ieri in zona, zona dial centro di. È accaduto intorno alle 19 alla Scalea del Tamburino, in zona. Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe ...

