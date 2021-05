Roma. Rissa tra giovani a Trastevere (Di domenica 16 maggio 2021) Rissa tra giovani ieri sera poco prima delle 20, alla Scalea del Tamburino, nel cuore di Trastevere a Roma. Secondo quanto si apprende tutto sarebbe nato da uno scambio di sguardi, insulti e minacce per futili motivi, poi degenerati alle mani nel giro di poco. Coinvolti in tutto circa una decina di giovani, tra cui anche delle ragazze. Ad avere la peggio sarebbe stato un ragazzo oggetto di calci e pugni dal gruppo rivale. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, il branco si e’ poi allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale che erano gia’ in servizio sulla Scalea. In loro rinforzo sono sopraggiunte altre auto della Polizia locale. Verifiche in corso. Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021)traieri sera poco prima delle 20, alla Scalea del Tamburino, nel cuore di. Secondo quanto si apprende tutto sarebbe nato da uno scambio di sguardi, insulti e minacce per futili motivi, poi degenerati alle mani nel giro di poco. Coinvolti in tutto circa una decina di, tra cui anche delle ragazze. Ad avere la peggio sarebbe stato un ragazzo oggetto di calci e pugni dal gruppo rivale. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, il branco si e’ poi allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia diCapitale che erano gia’ in servizio sulla Scalea. In loro rinforzo sono sopraggiunte altre auto della Polizia locale. Verifiche in corso.

