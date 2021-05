Roma, precipita da ponte Garibaldi per scattarsi selfie: grave 31enne (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Ha perso l'equilibrio mentre si stava scattando un selfie con gli amici a ponte Garibaldi, nel centro di Roma. Un ragazzo di 31 anni è precipitato ieri sera, dopo le 20, dal ponte con vista sull'isola Tiberina, finendo sulla banchina sottostante. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, il 31enne è in attesa di un intervento chirurgico. Sul caso indagano gli agenti del distretto Trevi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Ha perso l'equilibrio mentre si stava scattando uncon gli amici a, nel centro di. Un ragazzo di 31 anni èto ieri sera, dopo le 20, dalcon vista sull'isola Tiberina, finendo sulla banchina sottostante. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, ilè in attesa di un intervento chirurgico. Sul caso indagano gli agenti del distretto Trevi.

