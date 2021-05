Roma, Pedro: 'Speciale segnare al derby. Vittoria per i tifosi' (Di domenica 16 maggio 2021) Roma - Il derby è della Roma. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e Pedro, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. L'attaccante spagnolo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021)- Ilè della. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. L'attaccante spagnolo ...

Advertising

goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - SkySport : ROMA-LAZIO 2-0 Risultato finale ? ? #Mkhitaryan (42') ? #Pedro (78') ? ? - sportli26181512 : #Roma, #Pedro: 'Speciale segnare al derby. Vittoria per i tifosi': Le parole dello spagnolo, ieri in gol nella stra… - TheCalippOne : RT @GiantasOO: Pedro - 5 Sarebbe da 7 fino a Roma-Sassuolo, ma poi è stato veramente una cosa inspiegabile. È uno di quei giocatori che in… -