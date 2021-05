Roma, lotta allo spaccio tra il centro e le periferie: 6 pusher in manette (FOTO) (Di domenica 16 maggio 2021) Proseguono senza sosta le attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sia nelle vie del centro che nelle periferie delle Capitale. Ieri, in poche ore, sono stati tratti in arresto 6 pusher e sequestrati oltre 600 g di droga, tra cocaina, eroina e hashish. Roma: in manette 6 pusher In via Giolitti I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 38enne del Gambia, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato in strada all’angolo tra via Giolitti con via Cattaneo mentre cedeva un involucro ad un “acquirente”. I Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato i due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Proseguono senza sosta le attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di, sia nelle vie delche nelledelle Capitale. Ieri, in poche ore, sono stati tratti in arresto 6e sequestrati oltre 600 g di droga, tra cocaina, eroina e hashish.: inIn via Giolitti I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante hanno arrestato un 38enne del Gambia, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di, per detenzione edi sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato in strada all’angolo tra via Giolitti con via Cattaneo mentre cedeva un involucro ad un “acquirente”. I Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato i due ...

Roma, lotta allo spaccio tra il centro e le periferie: 6 pusher in manette (FOTO)

