Roma, la scuola di Tor Marancia è un caso: dopo il degrado, gli spari contro gli occupanti abusivi. Segnalazioni da mesi, nessun intervento (Di domenica 16 maggio 2021) Segnalazioni che si perdono nel vuoto. E immobilismo istituzionale. Intanto il degrado avanza. E dai vetri rotti, si è passati agli spari in pieno giorno. Non è il Far West, ma il destino di una scuola elementare nel quartiere Tor Marancia, a Roma, costretta subire le frequentazioni malavitose di uno degli inquilini che occupa abusivamente da anni la casa dell’ex custode. La vicenda agita la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Poggiali Spizzichino, che al suo interno include anche la scuola elementare Raimondi. La dirigente della scuola da mesi segnala a tutti gli organi competenti la situazione di pericolo esistente, chiedendo lo sgombero dell’immobile. Ma il Comune di Roma, proprietario dell’abitazione, pur ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)che si perdono nel vuoto. E immobilismo istituzionale. Intanto ilavanza. E dai vetri rotti, si è passati agliin pieno giorno. Non è il Far West, ma il destino di unaelementare nel quartiere Tor, a, costretta subire le frequentazioni malavitose di uno degli inquilini che occupa abusivamente da anni la casa dell’ex custode. La vicenda agita la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Poggiali Spizzichino, che al suo interno include anche laelementare Raimondi. La dirigente delladasegnala a tutti gli organi competenti la situazione di pericolo esistente, chiedendo lo sgombero dell’immobile. Ma il Comune di, proprietario dell’abitazione, pur ...

DivinaCommediaQ : RT @proftv2000: Tra poco #BuongiornoProfessore su @TV2000it (canale 28 dtt e 157 Sky) con prof #GiovanniRicciardi e #studenti @piloalbertel… - proftv2000 : Tra poco #BuongiornoProfessore su @TV2000it (canale 28 dtt e 157 Sky) con prof #GiovanniRicciardi e #studenti… - verdifanclub : @Ilariahhhhh Ti invidio,da bambino dicevo che tifavo Roma perchè ho fatto tutte le scuola calcio lì a vedere i gioc… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SEMPRE INESISTENTE LO STOP, ALL' ISCITA DEL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI STATALE, ALL' INCROCIO, SU VIA DE… - GHERARDIMAURO1 : SEMPRE INESISTENTE LO STOP, ALL' ISCITA DEL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI STATALE, ALL' INCROCIO, SU VI… -