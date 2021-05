Roma: il weekend in zona gialla e gli assembramenti nella Capitale. Tutti i controlli (Di domenica 16 maggio 2021) Nel corso di questo fine settimana, sono stati numerosi gli interventi da parte della Polizia Locale per contrastare la formazione di assembramenti in diverse zone della Capitale: dal Centro Storico, soprattutto nella zona del tridente, ai luoghi tipici della movida come Rione Monti, Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, le pattuglie hanno dovuto procedere in più occasioni a disperdere i gruppi di persone che tendevano ad affollare le vie. Le aree interessate Ieri, già a partire dal primo pomeriggio, si è reso necessario isolare temporaneamente l’area intorno a Fontana di Trevi a causa dell’afflusso di un gran numero di frequentatori che, di fatto, impediva il rispetto delle misure atte a tutelare la salute pubblica. Analoghi provvedimenti si sono resi necessari, in via temporanea e fino al ripristino delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Nel corso di questo fine settimana, sono stati numerosi gli interventi da parte della Polizia Locale per contrastare la formazione diin diverse zone della: dal Centro Storico, soprattuttodel tridente, ai luoghi tipici della movida come Rione Monti, Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, le pattuglie hanno dovuto procedere in più occasioni a disperdere i gruppi di persone che tendevano ad affollare le vie. Le aree interessate Ieri, già a partire dal primo pomeriggio, si è reso necessario isolare temporaneamente l’area intorno a Fontana di Trevi a causa dell’afflusso di un gran numero di frequentatori che, di fatto, impediva il rispetto delle misure atte a tutelare la salute pubblica. Analoghi provvedimenti si sono resi necessari, in via temporanea e fino al ripristino delle ...

