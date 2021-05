Roma: Gualtieri, ‘Raggi incapace di programmare e la città ha perso risorse’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – Roma ha “una opportunità unica ma richiede capacità di programmazione che questa amministrazione non ha dimostrato. Roma ha perso tante risorse perchè non ha presentato progetti e le risorse sono andate alle altre città, 4 volte gli investimenti pro capite di Roma. Ieri sono stato al parco di Centocelle, è emblematico: dal 2017 è tutto fermo, e ci sono le risorse”. Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021), 16 mag (Adnkronos) –ha “una opportunità unica ma richiede capacità di programmazione che questa amministrazione non ha dimostrato.hatante risorse perchè non ha presentato progetti e le risorse sono andate alle altre, 4 volte gli investimenti pro capite di. Ieri sono stato al parco di Centocelle, è emblematico: dal 2017 è tutto fermo, e ci sono le risorse”. Lo ha detto Robertoa Radio24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Non posso capire tutti i problemi di Roma in 8 mesi, posso migliorare la conoscenza. Gualtieri è del PD quindi per… - borghi_claudio : Non vorrete mica dire che pure per fare il sindaco è i... in... inc... Gualtieri già sbanda su Roma e la confonde… - EnricoLetta : Votare la Raggi al secondo turno mi si chiede? No. Ci sarà Gualtieri. Mettiamo in campo un Ministro dell’Economia p… - MKISKOV : RT @CarloCalenda: Non posso capire tutti i problemi di Roma in 8 mesi, posso migliorare la conoscenza. Gualtieri è del PD quindi per @repub… - robreg1 : RT @ottogattotto: #Gualtieri ha vinto le #PrimarieProvenzano, quelle che se non voti ciò che abbiamo deciso 'sarà rottura politica'. Più ri… -