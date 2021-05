Roma: Gualtieri, ‘con primarie e partecipazione interrompere declino drammatico città’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La mia candidatura stra suscitando grande consenso da parte dei militanti del Pd e del centrosinistra. Ci sono molti bravi candidati alle primarie che arricchiranno il confronto, sarà l’occasione di scegliere il candidato sindaco ma anche di mobilitazione con le primarie delle idee. Tutti uniti non lasciamoci sfuggire questa opportunità di interrompere il declino drammatico di questa città”. Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021), 16 mag. (Adnkronos) – “La mia candidatura stra suscitando grande consenso da parte dei militanti del Pd e del centrosinistra. Ci sono molti bravi candidati alleche arricchiranno il confronto, sarà l’occasione di scegliere il candidato sindaco ma anche di mobilitazione con ledelle idee. Tutti uniti non lasciamoci sfuggire questa opportunità diildi questa città”. Lo ha detto Robertoa Radio24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

