Roma, a passeggio col cane gli puntano una lama alla schiena per rapinarlo: arrestato 22enne del Gambia (Di domenica 16 maggio 2021) I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno, nel corso di uno specifico servizio antirapina, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà un cittadino del Gambia di 22 anni, già con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, che poco prima aveva tentato una rapina. I fatti L’uomo, pochi minuti prima delle 22, ha preso di mira un 32enne che si trovava con il suo cane sul marciapiede di via dei Volsci. Dopo essersi avvicinato alle spalle della vittima, il rapinatore gli ha puntato un oggetto appuntito alla schiena e, dopo avergli intimato di non voltarsi ha cercato di portargli via il portafoglio. Riuscito a svicolarsi e ad allontanarsi, il cittadino ha fermato una pattuglia dei Carabinieri in transito fornendo una descrizione del rapinatore che nel frattempo si era dato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) I Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo hanno, nel corso di uno specifico servizio antirapina, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà un cittadino deldi 22 anni, già con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, che poco prima aveva tentato una rapina. I fatti L’uomo, pochi minuti prima delle 22, ha preso di mira un 32enne che si trovava con il suosul marciapiede di via dei Volsci. Dopo essersi avvicinato alle spalle della vittima, il rapinatore gli ha puntato un oggetto appuntitoe, dopo avergli intimato di non voltarsi ha cercato di portargli via il portafoglio. Riuscito a svicolarsi e ad allontanarsi, il cittadino ha fermato una pattuglia dei Carabinieri in transito fornendo una descrizione del rapinatore che nel frattempo si era dato ...

