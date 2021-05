Rocío Muñoz Morales | il retroscena sull’amore con Raoul Bova | “Ho sofferto”

Leggi su dilei

(Di domenica 16 maggio 2021) Oggi sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, ma in passato hanno incontrato grandi difficoltà e, soprattutto, la diffidenza del pubblico. Si tratta di Rocìo, sempre estremamente riservati e protettivi verso la loro famiglia. Ora, però, l’attrice ha voluto raccontare a tutti il suo grande amore e togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa.si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio e non si sono più lasciati. Un sentimento estremamente forte, che li ha portati a costruire insieme una bellissima famiglia. Sono, infatti, genitori di due bambine: Luna, nata nel 2015 e Alma, nel 2018. La loro relazione, però, non è stata sempre tutta rose e fiori. All’inizio della loro frequentazione, l’attore era ancora ...