Roberto Angelini e la multa per lavoro nero: "Chiedo scusa. Ho sbagliato tutto" (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto Angelini ha chiesto scusa. Giovedì scorso il musicista del cast del programma tv Propaganda Live aveva dato sui social della "pazza incattivita dalla vita" a una ragazza che aveva assunto per fare le consegne nel suo ristorante di sushi a Roma. In nero. Nello stesso post aveva scritto l'artista, la donna lo aveva "tradito" e "denunciato", costringendolo a pagare una multa di 15mila euro. Oggi le scuse. "Ho sbagliato a scrivere quel post, mi scuserò anche con lei, personalmente – ha detto al quotidiano Domani -. Devo mettere in regola la rider, chi fa le consegne. Meglio che suono la chitarra e basta.

