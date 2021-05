River Plate | 15 positivi prima del Superclassico Il patron D’Onofrio | “Sono scioccato”

(Di domenica 16 maggio 2021) Non abbiamo notizie che la partita sia sospesa. Ilnon ha presentato alcuna richiesta di sospensione.Queste le parole rilasciate da Rodolfo D'Onofrio, presidente delintervenuto in merito alla complicata situazione che il club argentino sta vivendo nelle ultime ore. In vista del Superclasico di Copa de la Liga Profesional contro il Boca Juniors, infatti, la compagine biancorossa avrebbe riscontrato ben quindicità al coronavirus all'interno del proprio gruppo squadra. Difficilmente, dunque, la rosa potrà presentarsi al match con tutti gli effettivi a disposizione, ma sarà comunque obbligata a scendere in campo.caption id="attachment 715656" align="aligncenter" width="1024"ato - Superliga 2018/19/captionUna vera e propria ...

