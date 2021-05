Ricatto hard | denunciato sessantenne del barese L' accusa da un 32enne umbro costretto a pagare duemila euro

(Di domenica 16 maggio 2021) Undelè statoda un uomo di 32 anni del ternano. Il giovane, il mese scorso, si è imbattuto, in una chat del social network, in una ragazza che lo ha convinto ad effettuare davanti alla videocamera delle scene di autoerotismo. Successivamente alsono arrivate richieste di denaro con la minaccia di diffondere presso i suoi contatti le immagini compromettenti. Nell’immediato ilha versatosu una carta postepay, poi le pretese sono continuate e l’uomo hai fatti ai carabinieri. Le indagini hanno portato ad individuare il pugliese quale presunto responsabile del: fra le accuse di cui deve rispondere, estorsione. L'articolo ...

