Riaprono le spiagge | tornano bagnanti e turisti

(Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Stabilimenti balneari di nuovo aperti oggi in Italia, per l'inizio ufficiale della stagione decisa dal governo dopo che tutta l'Italia è tornata in zona gialla. La riapertura è soggetta alle consuete regole sul distanziamento tra gli ombrelloni e l'obbligo di mascherine quando si va al bar o a fare una passeggiata. La prima giornata ha visto già il ritorno deianche se il tempo instabile in alcune regioni ha frenato le presenze. Vediamo la situazione nelle principali regioni: Liguria Meteo molto variabile e temperature non proprio calde hanno caratterizzato la giornata "Purtroppo il tempo non e' il massimo, ma ci siamo - dice all'Agi, Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sib - siamo ripartiti e stiamo gia' cominciando a vedere i primi. E' una giornata psicologicamente importante per noi balneari, per i nostri ...