Repubblica Ceca, show digitale sulla cucina italiana e la dieta mediterranea (Di domenica 16 maggio 2021) L’Ambasciata d’Italia a Praga e la CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca hanno organizzato l’evento dal titolo “Jíme italsky!”: uno show digitale interattivo sulla cucina italiana e la dieta mediterranea, in programma giovedì 20 maggio, alle 11, sulla piattaforma Zoom. Ad aprire l’appuntamento gli interventi dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio, e del presidente della CAMIC, Gianfranco Pinciroli. Terrà poi una relazione introduttiva il Vice Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Ceca, Ji?í Šír. A moderare l’incontro sarà Pavel Maurer, fondatore Maurer?v výb?r Grand Restaurant e Prague Food Festival. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) L’Ambasciata d’Italia a Praga e la CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-hanno organizzato l’evento dal titolo “Jíme italsky!”: unointerattivoe la, in programma giovedì 20 maggio, alle 11,piattaforma Zoom. Ad aprire l’appuntamento gli interventi dell’Ambasciatore d’Italia in, Francesco Saverio Nisio, e del presidente della CAMIC, Gianfranco Pinciroli. Terrà poi una relazione introduttiva il Vice Ministro dell’Agricoltura della, Ji?í Šír. A moderare l’incontro sarà Pavel Maurer, fondatore Maurer?v výb?r Grand Restaurant e Prague Food Festival. L'articolo ...

