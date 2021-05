Regina Coeli | Papa Francesco | perché la promessa di Gesù ci dà la gioia?

(Di domenica 16 maggio 2021) Tutti siamo missionari e discepoli di Cristo nel mondo, proprio come lo sono stati gli Apostoli dici spiega il. L’ultimo incontro del Risorto con i suoi discepoli, prima di salire al Cielo. “per noi è sceso in terra e, sempre per noi, ascende al cielo” – commenta il Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Così papa Francesco in un accorato appello durante il, in San Pietro, affinchè ' cesso il frastuono delle armi' e si arrivi al dialogo. 'Il crescendo di odio e di violenza che sta ...Le parole del Pontefice durante ilscintillano di speranza e gioia nella certezza che Gesù, salito al Padre, prega per noi: Alla destra del Padre siede ormai un corpo umano, per la prima ...Il Papa all'Angelus: "L'odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro?" ...Gaza, appello del Papa per il cessate il fuoco: "La morte dei bambini è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere" ...