Recovery: M5s, ‘snellire procedure ma no a deregulation’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Dalle bozze di decreto riportate dai media in merito alla semplificazione delle procedure autorizzative di opere e impianti legate al Pnrr, sembra emergere un quadro contraddittorio che da un lato rischia di dar vita a una pericolosa deregulation e dall’altro potrebbe ingenerare l’effetto opposto e allungare ancor più tempi e passaggi”. Lo dicono le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Dalle bozze di decreto riportate dai media in merito alla semplificazione delleautorizzative di opere e impianti legate al Pnrr, sembra emergere un quadro contraddittorio che da un lato rischia di dar vita a una pericolosa deregulation e dall’altro potrebbe ingenerare l’effetto opposto e allungare ancor più tempi e passaggi”. Lo dicono le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

bellaotero82 : RT @perchetendenza: 'Serracchiani': Per le sue dichiarazioni sulla legge elettorale in un'intervista al @Corriere - peppe844 : RT @perchetendenza: 'Serracchiani': Per le sue dichiarazioni sulla legge elettorale in un'intervista al @Corriere - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Serracchiani': Per le sue dichiarazioni sulla legge elettorale in un'intervista al @Corriere - perchetendenza : 'Serracchiani': Per le sue dichiarazioni sulla legge elettorale in un'intervista al @Corriere… - giospaggio : Chiamarsi Serracchiani. -