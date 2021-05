'Real Madrid, Ancelotti sfida Allegri per il post - Zidane' (Di domenica 16 maggio 2021) Carlo Ancelotti è tra i candidati a sostituire Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid. Secondo il Sunday Mirror , l'attuale tecnico dell' Everton , protagonista di una buona stagione in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021) Carloè tra i candidati a sostituire Zinedinealla guida del. Secondo il Sunday Mirror , l'attuale tecnico dell' Everton , protagonista di una buona stagione in ...

Advertising

tancredipalmeri : Zidane avrebbe comunicato alla squadra che lascerà il Real Madrid - UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 2?0?0?3? ???? @delpieroale va a segno così per la @juventusfc contro il Real Madrid in semifinal… - GabCirilli : L'Udinese contro la Juve sembrava il Real Madrid... Contro il Napoli sembra il Real Pordenone. Incredibile - l_pezzuto : RT @napolista: Nel 2014 Ancelotti vinse la Champions con i Blancos. Per Zidane probabile la pista Juventus #ancelotti #realmadrid https://t… - hamsy_94 : RT @realfrance_fr: Massimiliano Allegri attend le Real Madrid -