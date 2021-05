Re Abdallah di Giordania impegnato per bloccare l' escalation militare israeliana

Advertising

globalistIT : - FabioPrescious : RT @GeopoliticalCen: @claudiocerasa @DanieleRaineri Siamo addirittura oltre. Nel nord rivolte degli arabi israeliani, Hamas che agisce all’… - GeopoliticalCen : @claudiocerasa @DanieleRaineri Siamo addirittura oltre. Nel nord rivolte degli arabi israeliani, Hamas che agisce a… - Profilo3Marco : RT @Activnews24: Il presidente turco #Erdogan ha detto al re Abdallah che gli attacchi 'disumani' di Israele contro i palestinesi sono dire… - Mariari30057064 : RT @Activnews24: Il presidente turco #Erdogan ha detto al re Abdallah che gli attacchi 'disumani' di Israele contro i palestinesi sono dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Abdallah Giordania

Globalist.it

A Gaza (e non solo) si muore. E laè tra gli stati che stanno cercando di non gettare benzina sul fuoco. Il re di, citato dal sito internet del quotidiano israeliano Haaretz, ha dichiarato che il suo regno è impegnato in un'intensa attività diplomatica per fermare quella che ha definito ...Rediin una telefonata con il presidente Abu Mazen ha condannato "le violazioni e le misure israeliane" sulla Spianata delle Moschee. Il monarca ha sottolineato che "devono ...Funzionari del governo hanno riferito che il regno filo-occidentale sta conducendo una campagna diplomatica con europei e statunitensi per fare pressione su Israele perché fermi i bombardamenti su Gaz ...di Giampaolo Pioli Non si sono sbagliati. Non è stato un altro "errore di comunicazione" come l’annunciata invasione di terra a Gaza che non è avvenuta. Il bersaglio era proprio quello. Le forze dell’ ...