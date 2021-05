‘Radio Teen’, su Rai Gulp il ritorno di Giorgia Boni (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Quando un gruppo di sette studenti riceve dal Preside l’incarico di gestire la digital radio della scuola e vincere il campionato delle emittenti radiofoniche scolastiche non sa a che cosa va incontro. “Radio Teen” è la nuova sitcom per ragazzi, in onda su Rai Gulp dal 17 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 19,50. Una produzione originale Aurora Tv in collaborazione con Rai Ragazzi, diretta da Giuseppe Gandini, e che vede il ritorno sugli schermi di Giorgia Boni, la mitica Bianca di “Maggie e Bianca Fashion Friends”, nel ruolo della energica leader del gruppo, composto da 3 ragazze e 4 ragazzi, ciascuno con le proprie idee ed esperienze, alle prese ogni giorno con i problemi della programmazione. ‘Radio Teen’ è una digital radio scolastica molto social, visibile su Instagram. ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Quando un gruppo di sette studenti riceve dal Preside l’incarico di gestire la digital radio della scuola e vincere il campionato delle emittenti radiofoniche scolastiche non sa a che cosa va incontro. “Radio Teen” è la nuova sitcom per ragazzi, in onda su Raidal 17 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 19,50. Una produzione originale Aurora Tv in collaborazione con Rai Ragazzi, diretta da Giuseppe Gandini, e che vede ilsugli schermi di, la mitica Bianca di “Maggie e Bianca Fashion Friends”, nel ruolo della energica leader del gruppo, composto da 3 ragazze e 4 ragazzi, ciascuno con le proprie idee ed esperienze, alle prese ogni giorno con i problemi della programmazione.è una digital radio scolastica molto social, visibile su Instagram. ...

