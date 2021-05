Qatar 2022, la Corea del Nord rinuncia alle qualificazioni: la motivazione (Di domenica 16 maggio 2021) La Corea del Nord ha annunciato il proprio ritiro dalle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, ecco l’annuncio L’Asian Football Confederation ha annunciato quest’oggi la decisione della Corea del Nord di ritirarsi dalle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 e per la Coppa d’Asia 2023. La decisione non è stata motivata anche se per la stampa sudCoreana questa decisione è stata presa dalla Corea del Nord per la preoccupazione che desta la pandemia di Covid-19 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Ladelha annunciato il proprio ritiro dal Mondiale di, ecco l’annuncio L’Asian Football Confederation ha annunciato quest’oggi la decisione delladeldi ritirarsi dper la Coppa del Mondoe per la Coppa d’Asia 2023. La decisione non è stata motivata anche se per la stampa sudna questa decisione è stata presa dalladelper la preoccupazione che desta la pandemia di Covid-19 L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : La #CoreadelNord si ritira dalle qualificazioni ai #Mondiali di #Qatar2022, che avrebbe dovuto disputare in… - TovarishM5S : RT @fattoquotidiano: Mentre mezzo mondo s’interroga sulle implicazioni etiche dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022, l’Ansa stipula un a… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: La Corea del Nord ha annunciato il ritiro dalle qualificazioni mondiali ????? Non giocherà Qatar 2022 ? - JohSogos : RT @GoalItalia: La Corea del Nord ha annunciato il ritiro dalle qualificazioni mondiali ????? Non giocherà Qatar 2022 ? - GoalItalia : La Corea del Nord ha annunciato il ritiro dalle qualificazioni mondiali ????? Non giocherà Qatar 2022 ? -

