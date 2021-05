(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Open day a, nella splendida cornice di Villa Marchitto, con la somministrazione del vaccino anti Covid Johnson & Johnson per gli50 di tutta la Provincia di Benevento. A darne notizia è il Sindaco di, Francesco Maria Rubano, che scrive: “Cari, ho offerto al Direttore Generale dell’Asl Gennaro Volpe, la disponibilità del Comune diad organizzare una giornata di vaccinazioni nella splendida cornice Villa Marchitto. Il direttore Volpe ha predisposto 500di Johnson e Johnson da destinare ai cittadini residenti in provincia di Benevento. Vi invito a recarvi martedì 18 maggio 2021 , dalle ore 09.00, ain Villa ...

Advertising

anteprima24 : ** Puglianello, 500 dosi di J&J per gli over 50: appuntamento rivolto a tutti i sanniti ** -

Ultime Notizie dalla rete : Puglianello 500

anteprima24.it

... circapiante, alte circa un metro sono state rinvenute e sequestrate questa mattina dai carabinieri della Stazione di Amorosi e della Compagnia di Cerreto Sannita in un capannone a. ...Questa mattina, in via Cese nella zona di industriale di, nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di ... circapiante, alte circa un metro. Nel ...