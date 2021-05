Puglia, prenotazioni vaccini: centoventimila accessi in cinque ore, sistema messo a dura prova. Italia: ventisette milioni di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di domenica 16 maggio 2021) Il primo ad andare in tilt è stato il sistema dell’Asl Taranto, ieri pomeriggio. Ma il problema di quella azienda sanitaria locale in tema di accessi web per le prenotazioni è più approfondito rispetto a quanto accaduto ieri quando, fra le due e le sette del pomeriggio, circa centoventimila pugliesi hanno effettuato l’accesso al sistema La Puglia ti vaccina per prenotare la somministrazione. I rallentamenti hanno riguardato via via l’Asl Bari e l’intera rete regionale. E da domani pomeriggio saranno possibili le prenotazioni anche per gli over 40. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Puglia, prenotazioni ... Leggi su noinotizie (Di domenica 16 maggio 2021) Il primo ad andare in tilt è stato ildell’Asl Taranto, ieri pomeriggio. Ma il problema di quella azienda sanitaria locale in tema diweb per leè più approfondito rispetto a quanto accaduto ieri quando, fra le due e le sette del pomeriggio, circapugliesi hanno effettuato l’accesso alLati vaccina per prenotare la somministrazione. I rallentamenti hanno riguardato via via l’Asl Bari e l’intera rete regionale. E da domani pomeriggio saranno possibili leanche per gli over 40. —– Immagini diffuse dal. L'articolo...

