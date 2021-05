PS2 | GameCube e Game Boy Advance sono ufficialmente retroconsole – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 16 maggio 2021) Avento passato i 20 anni di età, PS2,Boye posessere giocate dagli appassionati di retrogaming.. Con un divertente annuncio, l’account Twitter dello showCenter CX ha annunciato che da questo momento in poi aggiungerà PS2,Boyalla lista delle“ammesse” in trasmissione. Questo perché, avendo superato i 20 anni di età, le tre glorioseconsiderate. “Secondo la regola del “passati 20 anni dal ...

Considerando la popolarità dello show in patria e la fama del suo host, possiamo considerarlo un dato ufficiale:e il GBA sono materiale da retrogaming. This content is hosted on an ...L'account Twitter giapponese di GameCenter CX , show dedicato al mondo del retrogaming, ha comunicato chee Game Boy Advance sono ufficialmente diventate console "retro". I fan di Sony e della software house di Super Mario non potranno che essere felici di questo nuovo riconoscimento e, da ...Avento passato i 20 anni di età, PS2, GameCube e Game Boy Advance sono "ufficialmente" retroconsole e possono essere giocate dagli appassionati di retrogaming.. Con un divertente annuncio, l'account ...Il noto maestro del retro-gaming, Shinya Arino, ha infine emesso il suo verdetto: ora che sono passati 20 anni dal loro lancio, le console PS2, GameCube e Game Boy Advance sono da considerarsi retro.