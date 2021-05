Programmi Tv oggi domenica 15 Maggio 2021, Film stasera in tv (Di domenica 16 maggio 2021) Programmi Tv su Rai 1 6.00 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti 6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA Tg1 (7-8-9) 9.50 SANTA MESSA CELEBRATA DA PAPA FRANCESCO CON LA COMUNITÀ DEL MYANMAR PER LA FESTA DELL’ASCENSIONE 11.15 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti 12.00 RECITA REGINA COELI 12.20 LINEA VERDE Ingrid Muccitellie Beppe Convertini sono a Sanremo per mostrarci gli aspetti meno legati al clamore mediatico generato dal Festival della canzone italiana. Si parte dal nuovo mercato annonario, che due anni fa è stato completamente ristrutturato. Entriamo poi nel cuore antico della città, la Pigna, il quartiere nato sulla collina che degrada verso il mare. Qui già dall’anno Mille la popolazione cercava rifugio durante le incursioni dei Saraceni: furono 28 le famiglie che vi si stabilirono formando il primo nucleo di Sanremo. 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 domenica IN ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 16 maggio 2021)Tv su Rai 1 6.00 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti 6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA Tg1 (7-8-9) 9.50 SANTA MESSA CELEBRATA DA PAPA FRANCESCO CON LA COMUNITÀ DEL MYANMAR PER LA FESTA DELL’ASCENSIONE 11.15 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti 12.00 RECITA REGINA COELI 12.20 LINEA VERDE Ingrid Muccitellie Beppe Convertini sono a Sanremo per mostrarci gli aspetti meno legati al clamore mediatico generato dal Festival della canzone italiana. Si parte dal nuovo mercato annonario, che due anni fa è stato completamente ristrutturato. Entriamo poi nel cuore antico della città, la Pigna, il quartiere nato sulla collina che degrada verso il mare. Qui già dall’anno Mille la popolazione cercava rifugio durante le incursioni dei Saraceni: furono 28 le famiglie che vi si stabilirono formando il primo nucleo di Sanremo. 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00IN ...

