Presidente Trabzonspor | «Accordo con Gervinho Preso anche un giocatore della Roma»

(Di domenica 16 maggio 2021) Ildel, ha annunciato di aver raggiunto unperdel Parma e Bruno PeresAhmet Agaoglu,del, ha annunciato ai microfoni di Fanatik di aver raggiunto unperdel Parma e Bruno Peres. Le sue dichiarazioni. «L’è fatto, entro dieci giornifirmerà con noi e arriverà per l’attacco, il contratto è pronto per questo acquisto. Non cercheremo altri terzini perché abbiamoBruno Peres a parametro zero, l’intesa è stata raggiuntacon lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Trabzonspor, annuncio del presidente: 'Gervinho e Bruno Peres firmeranno entro 10 giorni' - GoalItalia : Futuro in Turchia per Gervinho e Bruno Peres ???? Il presidente del Trabzonspor: 'Affari conclusi, firmano entro 8-1… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Il presidente del #Trabzonspor annuncia: 'Presi Gervinho e Bruno Peres'. Addio Parma e Roma - infoitsport : Roma, il presidente del Trabzonspor: “Bruno Peres è un affare chiuso” - infoitsport : Roma, il presidente del Trabzonspor: “Bruno Peres è un affare chiuso, firmerà entro pochi giorni” -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Trabzonspor

Commenta per primo Ildel, Ahmet Agaoglu, ha annunciato a Fanatik l'accordo raggiunto per l'attaccante del Parma Gervinho e per l'esterno della Roma Bruno Peres : 'L'accordo è fatto, entro 10 giorni ...... i prossimi giocatori a trasferirsi nel campionato turco saranno Gervinho e Bruno Peres , che sono prossimi a vestire la casacca del. ULTIME MERCATO, ASSE ITALIA - TURCHIA Il...Sono, infatti, due i colpi provenienti dalla nostra Serie A che il presidente Agaoglu ha annunciato ai microfoni della radio Fanatik. La notizia è che ...Il campionato non è ancora finito, ma il calciomercato sembra essere già iniziato. In particolare si è mosso il Trabzonspor : il club turco è andato in maniera decisa e concreta su due profili che mil ...