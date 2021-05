Premier, Kane e Hojbjerg lanciano il Tottenham al sesto posto: 2-0 al Wolverhampton (Di domenica 16 maggio 2021) Il Tottenham passa col Wolverhampton per 2-0 nel match delle 15.00 della 36a giornata di Premier League. Decisive le firme di Kane al 45’ e Hojbjerg al 62’. La squadra di Mason sale così in sesta posizione con 59 punti, alla pari col West Ham, a -1 dal Liverpool e a -5 dal Chelsea. Wolverhampton che invece rimane fermo a quota 45. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Ilpassa colper 2-0 nel match delle 15.00 della 36a giornata diLeague. Decisive le firme dial 45’ eal 62’. La squadra di Mason sale così in sesta posizione con 59 punti, alla pari col West Ham, a -1 dal Liverpool e a -5 dal Chelsea.che invece rimane fermo a quota 45. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

